Чешский голкипер пекинского «Куньлунь Ред Стар» Шимон Грубец перейдет в омский «Авангард» в обмен на денежную компенсацию.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, в случае приобретения иностранного вратаря «Авангард» расстанется с Эмилем Гариповым или Игорем Бобовым.

Ранее сообщалось, что руководство омской команды планировало заполучить чешского вратаря бесплатно.

Также СМИ писали, что омский «Авангард» планирует приобрести финского голкипера. «На финальной стадии переговоры с каким-то вратарем финном из Европы», – написал журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 29-летний Грубец провел в составе «Куньлуня» десять матчей в КХЛ и пропустил 31 шайбу, отбивая 91,9% бросков.