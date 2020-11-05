Россия начала матч с Финляндией на Кубке Карьяла

В Хельсинки стартовал матч первого тура Кубка Карьяла между сборными России и Финляндии.

Встреча, которая проходит на «Хартвалл Арене», началась в 19:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь. Со стартовым составом сборной России можно ознакомиться здесь.

Напомним, на финский этап Евротура Федерация хоккея России приняла решение отправить хоккеистов молодежной команды, которыми будет руководить Игорь Ларионов. Капитаном команды будет форвард СКА Василий Подколзин, который уже успел сыграть две встречи за основную команду страны.