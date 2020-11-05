Вратарь клуба «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов, который получил серьезную травму, занимается индивидуально.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Стасу сняли швы, восстановление идет с хорошей динамикой с учетом, что нам осталось до перерыва 8 дней. Пока на командные тренировки не приходит, занимается индивидуально по плану, присоединится уже на сборах», — сказала глава пресс-службы, слова которой приводит Sport24.

Напомним, Станислав Черчесов-младший получил серьезное повреждение в матче 12-го тура против московской «Родины». 26-летний сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова получил удар коленом в голову, после чего потерял сознание. У вратаря диагностировали перелом нижней челюсти со смещением и черепно-мозговую травму с сотрясением мозга. 20 октября стало известно, что ему сделали операцию.