Бывший нападающий сборной России по хоккею Александр Свитов объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.

По словам Свитова, он не может сказать, что прямо скучает по хоккею, так как наигрался в него вдоволь и получил удовольствие за те 20 лет, что выступал на высоком уровне.

«Клубы не ищу себе, хватит уже. Пора залечивать болячки – травмы надоели. И семье надо побольше внимания уделять. Мысли закончить были уже по окончании прошлого сезона КХЛ. Думал, еще годик поиграть, но как начались пандемия и карантин, затянулось время без хоккея, я пришел к решению закончить», – сказал Свитов, слова которого приводят «Известия».

Напомним, Александр Свитов в 2012 году стал чемпионом мира в составе сборной России. Хоккеист играл за омский «Авангард», «Тампу», «Коламбус», уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс» и ярославский «Локомотив».