Контрольно-дисциплинарный комитет РФС подверг дисквалификации полузащитника «Тамбова» Гурама Тетрашвили на четыре матча российской премьер-лиги за нарушение против игрока московского «Динамо» Себастьяна Шиманьского во встрече 13-го тура.

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, матч между «Динамо» и «Тамбовом состоялся в воскресенье и завершился победой москвичей со счетом 2:1. Тетрашвили получил прямую красную карточку за то, что умышленно наступил на ногу лежавшему на газоне Себастьяну Шиманьскому.

Ранее руководство «Тамбова» сообщило российской премьер-лиге о необходимости провести матч 14-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата» без зрителей. В данный момент команда Сергея Первушина идет на 12-м месте в турнирной таблице российском премьер-лиги с 12 очками.