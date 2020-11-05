Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о взаимоотношениях Андре Виллаш-Боаша и Халка.

По словам Аршавина, его уже не было в команде, когда, по рассказу Шатова, Виллаш-Боаш при всех отчитал Халка, когда он собирался в Китай.

«Верю Олегу, но, честно говоря, с трудом представляю, чтобы Виллаш-Боаш так ему напихал. Потому что Халк был для него как леденец, который Андре облизывал», — сказал Аршавин, слова которого приводит Sport24.

Напомним, португальский специалист тренировал команду из Петербурга с 2014 по 2016 год, с ним сине-бело-голубые выиграли чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России. Нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак работал под его руководством в тренерском штабе команды.