Итальянский нападающий Марио Балотелли поддерживает форму в клубе Серии Д группы Б «Франчакорта».

Об этом сообщает Corriere della Sera. По информации источника, 30-летний форвард не смог найти себе новую команду во время трансферного окна и попросился на тренировки в клуб, где в руководстве есть его друзья.

Напомним, в прошлом сезоне Марио Балотелли провел в составе «Брешии» в Серии А 19 матчей и забил пять мячей. Контракт итальянца с «Брешией» был рассчитан до 2022 года, но клуб вылетел из Серии А, и соглашение было расторгнуто досрочно.

Отметим, итальянский нападающий известен по выступлениям за миланский «Интер», английский «Манчестер Сити», итальянский «Милан», английский «Ливерпуль» и сборную Италии.