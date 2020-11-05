Тренер сборной Швеции исключил возвращение Златана в команду

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерсон поделился мнением о возможности возвращения в национальную команду Златана Ибрагимовича.

По словам Андерсона, ему сказали, что за фотографией Ибрагимовича стоит какой-то план, но тренер не понимает, что это значит и не собирается тратить на это слишком много энергии.

Специалист отметил, прошло четыре с половиной года с тех пор как Златан сказал, что завершил карьеру в сборной.

«Я испытываю лишь уважение к нему, как и к остальным игрокам, принявшие подобное решение. Если ты часть сборной, то ты должен вернуться в страну и сыграть на высочайшем уровне. Я уважаю тех, у кого нет такой мотивации на 100%. Так что вопрос закрыт для меня», — сказал Андерсон, слова которого приводит Aftonbladet.

Ранее Златан Ибрагимович намекнул на свое возвращение в сборную Швеции.