Гассиев: Моя цель — стать чемпионом мира в тяжелом весе

Российский боксер в тяжелом весе Мурат Гассиев заявил, что его главная цель – стать чемпионом мира в новом дивизионе.

По словам Гассиева, он был чемпионом мира по двух версиям в первом тяжелом весе и хотел стать абсолютным чемпионом мира, но не получилось.

«Сейчас моя цель – стать чемпионом мира в тяжелом весе. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы этого добиться», – сказал Гассиев, слова которого приводит BoxingScene.