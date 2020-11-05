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  • 22:08,  5 ноября 2020
Бокс/MMA
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Гассиев: Моя цель — стать чемпионом мира в тяжелом весе

бокс, Гассиев
Мурат Гассиев. Фото: https://www.instagram.com/murat_gassiev/

Российский боксер в тяжелом весе Мурат Гассиев заявил, что его главная цель – стать чемпионом мира в новом дивизионе.

По словам Гассиева, он был чемпионом мира по двух версиям в первом тяжелом весе и хотел стать абсолютным чемпионом мира, но не получилось.

«Сейчас моя цель – стать чемпионом мира в тяжелом весе. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы этого добиться», – сказал Гассиев, слова которого приводит BoxingScene.

Напомним, в Сочи 31 октября прошло шоу «Столото. Фестиваль бокса», в главном поединке которого сразились 27-летний российский боксер Мурат Гассиев и 43-летний албанец Нури Сефери. Победу в поединке, который проходил на концертно-развлекательной площадке «WOW Arena», нокаутом в первом раунде одержал Гассиев.

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