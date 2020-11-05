ЦСКА назвал состав команды на матч против «Фейеноорда» в Лиге Европы

Тренерский штаб московского ЦСКА назвал стартовый состав армейцев на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против роттердамского «Фейеноорда».

В основе московского клуба сыграют Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Никола Влашич, Чидера Эджуке, Арнор Сигурдссон, Бактиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Хердур Магнуссон, Игорь Дивеев и Иван Обляков.

Игра будет проходить сегодня, 5 ноября, в Нидерландах на роттердамском стадионе «Де Куйп», стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

На данный момент ЦСКА имеет в своей копилке два очка за ничейные результаты в первых турах Лиги Европы. Команда Виктора Гончаренко сыграла вничью с загребским «Динамо» и с австрийским «Вольфсбергом». «Фейеноорд» пока располагается на последнем месте в группе, поскольку взял лишь одно очко в игре с «Динамо».