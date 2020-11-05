Петербургский «Зенит» в рамках седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса».

Счет встречи — 66:75 (20:19, 7:22, 16:17, 23:17). Матч проводился на петербургской «Сибур Арене».

Подопечные Хавьера Паскуаля завладели преимуществом в первом игровом отрезке и повели с небольшим отрывом, но к большому перерыву преимущество было утеряно, так как вторая четверть была проиграна сине-бело-голубыми по всем статьям.

В третьей десятиминутке гости вновь оказались сильнее, а самой успешной для «Зенита» стала последняя четверть, которую петербуржцы выиграли с показателем «+6».

Наибольшую результативность в игре продемонстрировал американский центровой «Олимпиакоса» Хассан Мартин, который набрал 16 очков. В петербургском клубе отличился Билли Бэрон, в его активе 13 баллов.