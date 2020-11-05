В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы завершились матчи, стартовавшие в 20:55 по московскому времени.

«Бенфика» дома сыграла вничью с «Рейнджерс» со счетом 3:3. В составе португальцев отличились Рафа Силва и Дарвин Нуньес, в свои ворота забил Коннор Голдсон. У лиссабонцев забили Глен Камара и Альфредо Морелос, также в собственные ворота мяч отправил Диого Гонсалвеш. Красную карточку получил Николас Отаменди.

«Лех» победил дома «Стантард» со счетом 3:1. Дубль оформил Микаэль Ишак, еще один мяч на счету Михала Скораша. У бельгийцев отличился Максим Лестьенн.

«Лудогорец» уступил «Тоттенхэму» со счетом 1:3. У лондонцев забили Харри Кейн, Лукас Моура и Джованни Ло Чельсо. В составе болгар забил Клаудио Кешеру.

«Омонио» проиграла «Гранаде» со счетом 0:2. В составе испанского клуба по мячу забили Янгель Эррера и Луис Суарес Чаррис. Удален с поля был защитник киприотов Михал Дюриш.

ПАОК разгромил ПСВ со счетом 4:1. У голландцев отличился Эран Захави с пенальти, у греков дубль оформил Андрия Живкович, еще по мячу на счету у Штефана Шваба и Христоса Цолиса.

Венский «Рапид» победил «Дандолк» — 4:3. У австрийцев отличились Деян Любичич, Кельвин Аразе, Максимилиан Хофманн и Юсуф Демир, у ирландцев — Патрик Хобан и дважды Давид Макмиллан (оба раза — с пенальти).

«Реал Сосьедад» одолел «АЗ Алкмар» со счетом 1:0, единственный гол забил испанец Порту.

Хорватская «Риека» уступила «Наполи» со счетом 1:2. У итальянцев отличился Диего Демме, еще один мяч в свои ворота забил Филип Браут. У «Риеки» гол на свой счет записал Роберт Мурич.

«Рома» разгромила» ЧФР Клуж» со счетом 5:0. Дубль на счету Борхи Майораля, еще по голу у Генриха Мхитаряна, Ибаньеса и Педро.

«Сивасспор» победил «Карабах» со счетом 2:0. В составе турецкого клуба отличились Джанер Османпаша и Оларенваджу Кайоде.

Пражская «Славия» победила «Ниццу» со счетом 3:2. Дубль у чехов забил Ян Кухта, еще один мяч на счету Абдаллы Сима. Во французском клубе отличились Амин Гуири и Дэн Ндойе.

«Хапоэль» из Беэр-Шевы проиграл леверкузенскому «Байеру» со счетом 2:4. У немцев дубль оформил Леон Бэйли, еще один мяч на счету Флориана Виртца, также автогол забил Ор Дадья. У «Хапоэля» дубль оформил Элтон Аколатсе.