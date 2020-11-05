Российский защитник Владислав Гавриков подписал новый контракт с «Коламбус Блю Джекетс».

Об этом сообщает официальный сайт клуба НХЛ. Отмечается, 24-летний защитник подписал трехлетнее соглашение на 8,4 миллионов долларов. В год россиянин будет зарабатывать 2,8 миллиона.

Отметим, Владислав Гавриков набрал 18 (5+13) очков в 69 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «Коламбус» в прошлом сезоне. В Кубке Стэнли он провел десять встреч и набрал 3 (1+2) балла.

Ранее сообщалось, что российский защитник Никита Нестеров подписал однолетнее соглашение с «Калгари Флэймз». Об этом сообщает пресс-служба клуба НХЛ. Зарплата 27-летнего экс-защитника ЦСКА составит $ 700 тыс. Нестеров провел в ЦСКА последние три сезона. В НХЛ он вернулся по семейным обстоятельствам.