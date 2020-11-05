Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о матче своей команды против «Олимпиакоса».

По словам Паскуаля, он поздравляет «Олимпиакос» и считает, что они были значительно лучше. Тренер отметил, ситуация «Зенита» очевидна – после 27 дней без игры команда была не готова физически и ментально, отразилась ситуация с коронавирусом.

«Мы попытались выиграть матч, судьба встречи была решена во второй четверти. Старались отыграться, но не смогли. Проблемой стала вторая половина второй четверти», – сказал Паскуаль, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, петербургский «Зенит» в рамках седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса». Счет встречи — 66:75 (20:19, 7:22, 16:17, 23:17). Матч проводился на петербургской «Сибур Арене».