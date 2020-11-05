Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса», Широкову грозит два года тюрьмы, сборная России обыграла финнов. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Польховский назвал имена биатлонистов, которые едут на Кубок мира без отбора

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, как будет проводиться отбор на Кубок мира. По словам специалиста, уже существует представление о том, кто попадет в итоговую заявку.

Медведев пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Россиянин Даниил Медведев, который является третьим номером посева на турнире серии «Мастерс» в Париже, вышел в четвертьфинал. Этому способствовала победа россиянина над представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась один час 52 минуты.

Прокуратура утвердила обвинение по делу Широкова, ему грозит два года тюрьмы

Московская прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении экс-полузащитника сборной России Романа Широкова.

Чемпион мира Свитов объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной России по хоккею Александр Свитов объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.

Сборная России забросила шесть шайб Финляндии в Кубке Карьяла

В матче первого тура Кубка Карьяла сборная России одержала победу над национальной командой Финляндии со счетом 6:2.

«Зенит» проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге

Петербургский «Зенит» в рамках седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса».

Результаты в Лиге Европы: ничья «Бенфики» и «Рейнджерс», «Тоттенхэм» одолел «Лудогорец»

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы завершились матчи, стартовавшие в 20:55 по московскому времени.

Экс-защитник СКА Гавриков подписал новый контракт с «Коламбусом»

Российский защитник Владислав Гавриков подписал новый контракт с «Коламбус Блю Джекетс».