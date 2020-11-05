Нападающий сборной России и петербургского СКА Василий Подколзин поделился мнением об игре с Финляндией.

По словам Подколзина, у него не было мыслей перед игрой, хоккеисты просто играли в свою игру.

«В «пузыре» живется нормально. Нам нежелательно на улицу выходить, есть какое-то место, но туда еще никто не ходил. Плюс надо везде в маске ходить. Без маски только есть можно и в номере сидеть. Игорь Ларионов после игры сказал, что особо не надо растрачивать себя, а готовиться к следующей», — сказал Подколзин, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в матче первого тура Кубка Карьяла сборная России одержала победу над национальной командой Финляндии со счетом 6:2. В параллельном матче Кубка Карьяла сборная Чехии обыграла национальную команду Швеции со счетом 3:1.