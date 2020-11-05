После выхода новости о том, что состав VP.Prodigy стал основным составом в Virtus.pro, в лице сообщества появилось двоякое ощущение этого события.

Тот факт, что старая гвардия не могла уже долгое время показывать тот перфоманс, который от них ждали болельщики, сильно давил на основной состав Virtus.pro. Об этом говорят не только всевозможные мнения аналитиков, но и сами игроки.

Тем более в спину уже дышат молодые 18-летние игроки, которые готовы погрузиться в тренировочные процесс на все двести процентов. И их индивидуальная игра на дистанции с десяток матчей будет выглядеть лучше, чем у «старичков» бывшего основного состава.

Часть сообщества была рада, что менеджмент организации пошёл на такой шаг и «омолодил» основной состав Virtus.pro. Бывшие VP.Prodigy уже долгое время показывают, что это не академический состав, а полноценная команда, способная бороться с тир-1 и тир-2 коллективами на достойном уровне.

Другая часть сообщества ознаменовала данный переход, как «конец старой эры Virtus.pro». Многие уже много лет следят за составом и за его бессменным лидером Алексеем Solo Березиным, который выступал за «медведей» с середины 2016 года. За время игры в VP киберспортсмен сыграл 435 матчей, из которых 300 выиграл и только 108 проиграл. Березин высказался в своей группе «ВКонтакте» об итогах этих четырёх лет и поблагодарил менеджмент и тиммейтов.

Я безмерно благодарен Антону Черепенникову (VP.Sneg ) за то что поверил в меня и дал возможность собрать наш состав в августе 2016. Нам повезло собраться именно в ВП в то чудесное время! Огромный вклад в наш успех вложил Роман Дворянкин будучи CEO VP, Рома – спасибо за всё! Хочу поблагодарить всех ребят с кем играл под этим тэгом и отлично проводил время)

Алексей также отметил, что скоро будут новости относительно его персоны. Инсайдеры говорят, что бывший капитан Virtus.pro соберёт новый состав со старыми игроками, а директором будет Роман Дворянкин. Так, если эти инсайды окажутся верными, можно предположить, что полноценно конец эры Virtus.pro может и не настать, а он перерастёт в нечто другое.