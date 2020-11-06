Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о контрактной системе в фигурном катании.

В эфире «Радио Маяк» Слуцкая отметила, что история с контрактами — надуманная, поэтому фигуристка не понимает, как это будет выглядеть.

«Смысл привязывать спортсмена к тренеру, если между ними есть недопонимание? Тренировочный процесс в таком состоянии невозможен», — сказал фигурист, добавив, что спортсмены всегда переходили к другим тренерам, кто-то удачно, а кто-то нет, однако они все хотели развития.

«Ну сделают контрактную систему, но вопрос в чем? Кто кому отчисляет призовые, или в чем? Если честно, я бы никогда в жизни не подписала такой контракт», — сказала Слуцкая, отметив, что сегодня с тренером должны быть одни отношения, а завтра могут быть совершенно другие.