Московский футбольный клуб ЦСКА разгромно уступил голландскому «Фейенорду» в третьем туре группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Все голы в этом матче были забиты во втором тайме, мяч «Фейенорда» уложились в отрезок в 9 минут. На 63-й минуте отличился Ридгесиано Хапс, на 71-й минуте — Оркун Кекчю, а на 72-й — Лютсхарел Гертрейда.

На 79-й минуте ЦСКА удалось размочить счет благодаря автоголу Маркоса Сенеси.

Это поражение стало для ЦСКА первым на групповом этапе Лиги Европы в текущем сезоне, команда Виктора Гончаренко с двумя очками занимает последнее место в группе, возглавляет квартет загребское «Динамо» с 5-ю очками.