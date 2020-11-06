Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение о работе главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака.

В интервью Sport24 Аршавин отметил, что судьбу Семака в «Зените» будет решать руководство клуба, а не он. Эксперту кажется, что кредит доверия к тренеру есть, поскольку он два годна обеспечивал уверенное чемпионство клуба.

«Мое мнение: нужно продолжать верить в Сергея Богдановича», — отметил Аршавин, добавив, что многое будет зависеть от того, как все сложится в Лиге чемпионов, а также в концовке зимней части РПЛ.

Напомним, «Зенит» сейчас идет на последнем месте в турнирной таблице группы Лиги чемпионов, команда заработала очко в матче с «Лацио». В таблице РПЛ «Зенит» идет на втором месте.