Нидерланды приблизились к России и обогнали Бельгию в таблице коэффициентов УЕФА после третьего тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21.

Российские клубы в еврокубках набрали всего два очка на этой неделе: «Зенит» сыграл вничью с «Лацио», а «Локомотив» — с «Атлетико». Благодаря этим результатам Россия набрала 0,334 балла в таблице коэффициентов УЕФА.

Нидерландам удалось обогнать Бельгию благодаря победе «Фейеноорда» над московским ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы. Четыре бельгийских клуба проиграли свои матчи в еврокубках на этой неделе — в Лиге чемпионов плохо выступил «Брюгге», в Лиге Европы — «Стандард», «Гент» и «Антверпен».

У Португалии, которая идет на шестом месте, 43,549 балла, у России на данный момент 37,549 балла, у преследующей ее Голландии — 34,600, у Бельгии — 34,300.