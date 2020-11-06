Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о своем выступлении в Спортивном арбитражном суде на слушании по делу WADA и РУСАДА.

Слова Третьяка приводит агентство ТАСС. Глава ФХР сообщил, что выступал в суде в среду, 4 ноября, и рассказывал о том, какую работу федерация ведет по борьбе с допингом: о семинарах и борьбе за запрещёнными веществами в КХЛ и МХЛ.

«Еще отвечал на вопросы по теме чемпионата мира. Мы уже строим стадион на 20 тыс. зрителей, туда вложено много денег», — сказал Третьяк, подчеркнув, что для России очень важно провести ЧМ-2023, поскольку это престиж и большой праздник.

«IIHF доверила нам провести чемпионат мира, поэтому мы надеемся, что WADA нам позволит это сделать», — заключил Третьяк.

Напомним, слушания дела WADA и РУСАДА в CAS проходили с 2 по 5 ноября, решение будет вынесено до конца 2020 года.