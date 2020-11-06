Итальянский футбольный клуб «Милан» прервал 24-матчевую беспроигрышную серию в игре против французского «Лилля» в Лиге Европы.

Команда Стефано Пиоли разгромно уступила «Лиллю» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 0:3 в пользу гостей.

Автором хет-трика в матче стал Юсуф Язиджи. В первом тайме он реализовал пенальти, а во втором забил два мяча с игры, передачами отметились Нанитамо Иконе и Джонатан Дэвид.

Отметим, это поражение стало первым для «Милана» в текущем розыгрыше Лиги Европы: ранее команда имела серию из пяти побед.

Предыдущее поражение «россонери» потерпели в 26-м туре чемпионата Италии сезона-2019/20, когда сыграли с «Дженоа» со счетом 1:2.