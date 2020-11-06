Бразильский нападающий Вагнер Лав продлил контракт с казахстанским «Кайратом» до конца 2021 года.

Информацию об этом сообщает пресс-служба клуба из Казахстана. Следующий сезон бразилец точно проведет в составе «Кайрата».

Напомним, летом 2020 года Вагнер Лав пополнил состав «Кайрата» после того, как стал свободным агентом, уйдя из бразильского «Коринтианса». В сезоне-2020 в чемпионате Казахстана Лав забил 10 голов, а также сделал 8 передач в 15 играх за алматинский клуб. По итогам сезона-2020 «Кайрат» стал чемпионом Казахстана.

Сейчас Вагнеру Лаву 36 лет, до подписания контракта с «Кайратом» он мог вернуться в московский ЦСКА, в котором провел большую часть футбольной карьеры (с 2004 по 2012 годы с перерывами).