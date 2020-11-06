Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил поражение команды в матче против роттердамского «Фейенорда» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

Слова Гончаренко цитирует Sport24. По мнению тренера, в первом тайме команды играли на встречных курсах, а во втором ЦСКА потерял контроль в центре поля и стал давать сопернику работать с мячом.

«В результате начали пропускать голы. С помощью замен пытались улучшить нашу атаку, но сбились на игру через центр и упростили жизнь «Фейеноорду», — сказал Гончаренко, подчеркнув, что нынешняя задача ЦСКА — выиграть две домашние игры в Лиге Европы.

«Давайте не будем посыпать голову пеплом. У всех российских команд еще есть по три тура в еврокубках», — отметил тренер, добавив, что на поверхности лежит необходимость вести более интенсивную игру в РПЛ, и тогда российским клубам поможет это в еврокубковых матчах.

Напомним, ЦСКА уступил «Фейенорду» на выезде со счетом 1:3.