Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на возгласы о том, что он замучил Алину Загитову на интервью в прямом эфире «Матч ТВ».

В комментарии для Sports.ru Губерниев отметил, что это неправда и Загитова была ко всему готову, что все и увидели в эфире. Также комментатор подчеркнул, что интервью должно было получиться интересным.

Губерниев подчеркнул, что было бы скучно, если бы вместо вопросов он говорил о том, какая Загитова прекрасная, замечательная и абсолютная богиня.

«Кому это будет интересно, кроме… сектантов? Привет, ребята, вы молодцы. Я работаю не для сектантов, а для всей страны», — сказал Губерниев, подчеркнув, что в голосовании за премию «Матч ТВ» Загитова выиграла с результатом в 35% голосов, а остальные 65% голосовали не за нее.