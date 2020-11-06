На утро 6 ноября в России вновь побит рекорд по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за сутки.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, за последний день в России было зафиксировано 20 582 случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в стране — 1 733 440 человек, из них активных случаев 407 429.

За время распространения инфекции от коронавируса вылечилось 1 296 124 человека, еще 29 887 человек стали жертвами пандемии.

По всей стране было проведено более 63,5 миллионов тестов на коронавирус за все время пандемии.

В Москве было обнаружено 6253 новых случая заболевания коронавирусом за последние сутки, в Санкт-Петербурге — 1171 случай, это рекорд для региона.

Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило отметку в 48,6 миллиона, самые пострадавшие страны — это США (9,6 млн случаев), Бразилия (5,6 млн случаев) и Индия (8,4 млн).