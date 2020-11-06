Российский футбол уже три игровых тура Лиги чемпионов и Лиги Европы не знает побед. На четыре команды за 12 матчей — 5 ничьих и 7 поражений. В чем причина такой слабой игры в еврокубках? Вот две причины, по которым российские команды находятся в неравном положении с европейскими клубами.

Усталость из-за специфичности российского календаря

Пандемия коронавируса поставила российский футбол в непростое положение. Мы начали доигрывать прежний сезон 19 июня. Вплоть до августа играли по два раза в неделю. Затем сразу же, без перерыва, начался следующий сезон. И вот — на дворе ноябрь. Российские футболисты давно преодолели пик формы, сыграв более 20 матчей. Усталость нагрянула в самый неподходящий момент — когда начались еврокубки и клубы начали играть дважды в неделю.

Вы скажете все в одинаковых условиях? Как бы не так! Возьмем, к примеру, Нидерланды. Представитель этой страны «Фейеноорд» довольно легко обыграл российского лидера ЦСКА. Голландский клуб завершил сезон в марте. В Нидерландах решили не доигрывать чемпионат. А когда начался новый? 12 сентября! Клуб провел всего 7 матчей в этом сезоне и постепенно выходит на пик формы. Усталость? Не, не слышали.

В Испании, Германии, Италии решили свои чемпионаты доиграть. Стартовали примерно за 1-2 недели раньше РПЛ и успели уложиться до середины июля. А дальше — отдыхали. Вплоть до 12 сентября, когда начался новый сезон. Российский футбол, напомним, в это время уже давно играл, стартовав в начале августа.

Очевидно, что клубы в Европе намного свежее, чем в России.

Новый лимит на легионеров как невозможность качественно усилить состав под два турнира

Перед началом сезона в России был утвержден новый лимит иностранцев — с восемью легионерами в заявке. Текущая практика показывает, что данный лимит не способствует главному требованию при игре дважды в неделю: необходимости иметь широкий выбор качественных футболистов.

Используя целиком квоту из иностранцев, представитель России в еврокубке не может провести необходимую ротацию — где-то дать передохнуть легионеру-лидеру. А если, как в случае с «Зенитом», ведущие иностранцы травмируются (Малком, Азмун, Дриусси), команде приходится взыскивать дополнительные резервы среди российских игроков, которые пока не могут похвастать стабильностью в жестких реалиях мидуика.

У иностранных команд, напомним, никакого лимита нет. Это значит, что европейский клуб может собрать у себя 10-12 легионеров качественного уровня, не заботясь о том, что кто-то из них получит травму.

И снова — неравное положение с европейцами. В условиях пандемии руководители российского футбола были обязаны смягчить регламент нового лимита. «10+15» — именно такой лимит утверждался пять лет назад. Тогда он был заменен в самый последний момент. Но именно такой лимит позволил бы значительно облегчить жизнь российскому клубному футболу.