Российский тренер по фигурному катанию Людмила Великова оценила выступления Александры Трусовой в первом сезоне под руководством Евгения Плющенко и Сергея Розанова.

Слова Великовой приводит портал «Известия». Специалистка отметила, что Трусовой еще нужно прибавлять в технике катания, продолжать работать над ней.

«На этапе в Москве она смотрелась немного лучше, чем в прошлом сезоне, но пока это не уровень фигуристки сборной номер один», — сказала Великова.

Как считает Великова, очень хорошо, что тренеры Трусовой понимают, над чем ей нужно еще много работать.

Напомним, Александра Трусова в мае 2020 года сменила тренерскую группу и ушла в академию Евгения Плющенко. После перехода к другому тренеру фигуристка выиграла второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве.