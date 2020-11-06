Российский тренер по фигурному катанию Людмила Великова оценила выступления Александры Трусовой в первом сезоне под руководством Евгения Плющенко и Сергея Розанова.
Слова Великовой приводит портал «Известия». Специалистка отметила, что Трусовой еще нужно прибавлять в технике катания, продолжать работать над ней.
«На этапе в Москве она смотрелась немного лучше, чем в прошлом сезоне, но пока это не уровень фигуристки сборной номер один», — сказала Великова.
Как считает Великова, очень хорошо, что тренеры Трусовой понимают, над чем ей нужно еще много работать.
Напомним, Александра Трусова в мае 2020 года сменила тренерскую группу и ушла в академию Евгения Плющенко. После перехода к другому тренеру фигуристка выиграла второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве.
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