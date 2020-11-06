Бывший футболист сборной России и ряда клубов РПЛ Роман Широков признал вину в деле об избиении арбитра Никита Данченкова и попросил об особом порядке рассмотрения дела.

Об этом сообщает адвокат Широкова Вадим Лялин, его слова цитирует портал «РИА Новости».

«Он согласен с обвинением и просит рассмотреть дело в особом порядке», — заявил адвокат экс-футболиста.

Отметим, ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова, ему грозит до двух лет тюрьмы.

Инцидент с участием экс-футболиста и арбитра произошёл на любительском турнире «Кубок Селебрити» 10 августа прямо во время одного из матчей. Широков возмутился решением арбитра Данченкова не назначать пенальти в одном из эпизодов, а после того, как получил красную карточку за мат, то ударил арбитра в лицо, повалил на землю и пытался добить его ногами.