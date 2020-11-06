Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин высказался о возможной причастности России к созданию европейской суперлиги с участием ведущих футбольных клубов континента.

В эфире телеканала «Россия24″ Прядкин отметил, что если действительно возникнет европейская Суперлига, то богатые станут богаче, а бедные — беднее.

«Наша страна абсолютно не заинтересована в этом… Даже пять наших ведущих клубов никогда не попадут в эту лигу», — отметил Прядкин, добавив, что нельзя ставить интересы десятка ведущих клубов Европы выше интересов всех остальных национальных лиг.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что ведутся переговоры о создании европейской Суперлиги, в которой смогут участвовать до 18 топ-команд со всей Европы. Матчи в этих соревнованиях планировалось проводить параллельно с национальными и европейскими турнирами по круговой системе, а победителя определять посредством плей-офф.