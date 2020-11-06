Бывший спортивный директор «Милана» и «Барселоны» Арьедо Брайда высказал мнение о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

В интервью телеграм-каналу «Дай Ударить» Брайда отметил, что хорошо знает Миранчука и считает его отличным игроком. Сам Брайда следил за Миранчуком последние два сезона на европейской арене, и его выступления всегда оставляли приятное впечатление.

«Фактически его имя присутствовало в списке игроков, за которыми следила «Барселона», за годы моей работы там», — сказал Брайда.

Напомним, Алексей Миранчук в летнее трансферное окно перешел из «Локомотива» в «Аталанту», однако пока не успел дебютировать за команду в Серии А. На счету россиянина один матч за «Аталанту» в Лиге чемпионов и один забитый мяч.