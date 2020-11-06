Российский биатлонист, член сборной России Петр Пащенко вылечился от коронавируса.

Об этом сообщил главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский, его слова цитирует портал РИА Новости.

«Второй тест отрицательный, спортсмен едет домой», ‑ сказал Польховский.

Напомним, о том, что Петр Пащенко сдал положительный тест на коронавирус, стало известно в октябре 2020 года по прибытии на сборе в якутский Алдан. Спортсмена изолировали от команды, он тренировался отдельно по индивидуальной программе. Для того, чтобы покинуть сбор, спортсмену нужно было сдать два отрицательных теста на коронавирус.

Мужская сборная России покинула базу в Алдане еще в среду, 4 ноября. Пока на месте остаются еще пять человек, которые сдали положительные тесты незадолго до отъезда: четыре представителя персонала команды и биатлонист Александр Поварницын.