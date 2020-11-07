Уже сегодня, 8 ноября, в Казани стартует четвертый этап Кубка России по фигурному катанию — едва ли не самый насыщенный по участникам и самый интригующий на данный момент в сезоне.

Чьих выступлений и побед нам стоит ожидать? Рассказывает Nevasport.

БИТВА АНГЕЛОВ ПЛЮЩЕНКО И НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ КВАДИСТОК

У девушек в Казани основная борьба развернется между фигуристками из академии «Ангелы Плющенко». Первая звезда этапа — Алена Косторная: после ухода от Тутберидзе фигуристка показала лишь короткую программу на открытых прокатах и начала пропадать на тренировках.

Что мы уже видели? Шикарное платье для короткой программы, кусочки из прокатов — с прыжками и без, но Плющенко, увы, не выкладывал самого главного: видео с восстановленным тройным акселем. До последнего будем надеяться на сюрприз от Алёны, однако не факт, что фигуристка успела восстановить этот элемент.

Главной конкуренткой Косторной и претенденткой на победу станет Александра Трусова. В ее арсенале тройной аксель есть, а также масса четверных прыжков: сколько из них Саша исполнит в Казани, пока непонятно, но скорее всего — не меньше трех. Из академии Плющенко также приедут Станислава Константинова и Валерия Шульская, уже хорошо показавшие себя в Москве.

Еще один квад по мастерам стоит ожидать от ученицы Этери Тутберидзе Майи Хромых — она также ворвется в борьбу за пьедестал почета. Из Петербурга в Казань пожалуют Софья Самодурова и Елизавета Нугуманова.

На этапе в Казани состоится и возвращение Анастасии Таракановой, которую целый год не видели на льду. Фигуристка пропустила ЧР в Красноярске, не выступила на первенстве России, а затем удивила всех тем, что встала на ролики — но таки-продолжила карьеру фигуристки.

У кандидатов в мастера спорта в женском одиночном тоже есть на что посмотреть. У юниорок, увы, не удастся увидеть ту самую битву Сонь, которую все хотели увидеть еще с начала сезона: квадистка из ЦСКА Софья Самоделкина против квадистки «Хрустального» Софьи Акатьевой. Обе спортсменки владеют тройным акселем, а также четверными прыжками и собираются исполнять их в своих программах, но увы — Самоделкиной пришлось сняться из-за проблем с ногой. Зато можно будет посмотреть на квадистку из «Ангелов Плющенко» Веронику Жилину.

МАЛЬЧИКИ НЕ ОТСТАЮТ

Список участников у мужчин — чуть менее насыщенный, чем у девочек, но тоже радует громкими именами. Андрей Мозалев, только что выступивший в Сочи, едет брать Казань. Мешать ему в этом будут петербуржцы Макар Игнатов и Евгений Семененко, а также москвичи Роман Савосин, Илья Яблоков и Егор Рухин.

Очень интересно посмотреть на недавно перешедшего к «Ангелам Плющенко» Леонида Свириденко: в арсенале этого парня уже есть все четверные прыжки, посмотрим, научится ли он их выкатывать на стартах.

НА СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ ПРОРВАЛО

Его величество коронавирус свел на этапе Кубка России в Казани самые топовые пары России на сегодняшний момент. И Анастасия Мишина/Александр Галлямов, и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, и Евгения Тарасова/Владимир Морозов пропускали этапы из-за COVID-19 у партнёров. А отбираться на ЧР и иметь практику стартов все еще нужно — вот и пожаловали все в Казань.

В предварительном списке также значатся имена Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова, которые пропускали этап в Сызрани из-за операции у партнера. Их ожидает первое выступление на взрослом уровне. Из молодых пар в Казани мы увидим и Алину Пепелеву с Романом Плешковым, и Ясмину Кадырову с Иваном Бальченко.

ТАНЦЫ — МИНУС

Сильнейшей парой на этапе Кубка России в Казани являются сборники Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин. Из-за ОРВИ у одного из тренеров вся команда Жук и Свинина ушла на карантин: пришлось сниматься с этапа в Казани. Особенно обидно за пару Александра Степанова/Иван Букин: они пропустили открытые прокаты из-за проблем со спиной у партнерши, восстанавливались, специально набирали форму к заключительным этапам Кубка России — но до Казани, увы, не доехали.