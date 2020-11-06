Российская Премьер-Лига выступила заявлением относительно увеличения количества кейсов по коронавирусу в России.

В заявлении отмечается, что в пятницу прошло заседание оперштаба РПЛ, в котором руководство лиги получило комплексную и актуальную информацию по последним результатам тестирования на коронавирус в клубах, а также обсудило аспекты вполнения санитарного регламента. Отмечается, что на фоне роста заболеваемости по стране в ближайших турах будет уделено особое внимание соблюдению профилактических мер.

«В частности клубам необходимо исключить нежелательные контакты в «чистой» зоне, в том числе и после завершения матчей – ранее это правило в некоторых случаях игнорировалось. Неукоснительное выполнение всех пунктов санитарного регламента – одно из условий, которое позволяет по-прежнему проводить матчи РПЛ, и большинство из них – со зрителями», — отмечается в заявлении.

Напомним, что в эти выходные пройдут матчи 14-го тура РПЛ,