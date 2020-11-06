Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин в подкасте «Разберемся с Аршавиным» вспомнил установку Юрия Морозова на матч с «Факелом». Именно в этой игре в 2001 году Аршавин забил свой первый гол за «Зенит».

«Зенит» победил в том матче со счетом 2:1, Аршавин забил победный ударом с полулета с правой ноги. По словам Аршавина, Морозов сказал ему играть по футболисту «Факела» Орловскому».

«Мне сказали бегать рядом с ним — Морозов сказал, что тот ошибется один раз — я убегу. Всю игру бегал с этим 3-м или 5-м номером», — сказал Аршавин.

Также Аршавин отмечал, что Морозов говорил ему не пускать ниже центральной линии, играя справа.

Напомним, в 2001 году «Зенит» завоевал бронзовые медали чемпионата России.