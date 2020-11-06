Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании петербуженка Елизавета Туктамышева ответила на в инстаграме о том, мешает ли ей грудь во время прокатов.

«Она мне только помогает», — написала Туктамышева в сторис инстаграма.

Напомним, на третьем этапе Кубка России в Сочи в октябре Туктамышева заняла третье место, уступив Анне Щербаковой и Дарье Усачёвой.

Позже предполагалось, что Туктамышева выступит в соревнованиях в Минске Ice Star, однако её фамилии не оказалось в опубликованном списке участников.