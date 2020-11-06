Голкипер СКА и сборной России Ярослав Аскаров занимал пост номер один в игре против Финляндии (6:2) на Кубке «Карьялы». Вратарь стал самым молодым голкипером-дебютантом в истории сборной России. Как сообщает ФХЛ, он побил рекорд Андрея Василевского.

Аскаров дебютировал за сборную в возрасте 18 лет, 4 месяцев и 20 дней. Василевский в 2013 году дебютировал в матче со Швейцарией, когда ему было 18 лет, 8 месяцев и 12 дней.

При этом Аскаров не побил рекорд Владислава Третьяка. Тот по-прежнему остается самым молодым вратарем, который когда-либо дебютировал в национальной команде. Третьяк сыграл 3 декабря 1969 года в составе сборной СССР против Финляндии в рамках турнира на приз газеты «Известия». Тогда великому вратарю было 17 лет, 7 месяцев и 8 дней.

Аскаров является праворуким вратарем. Принципиальное преимущество праворуких — необычное расположение перчаток. Оно дает преимущество перед игроками