Сборная России по хоккею сегодня, 7 ноября, сыграет с командой Швеции на Кубке Карьяла, финском этапе Евротура сезона-2020/21.

Игра состоится в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена», начало назначено на 14:30 по московскому времени.

В первом матче на Кубке Карьяла сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 6:2. В составе российской команды отличились Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Илья Сафонов, Даниил Чайка, Егор Чинахов и Егор Афанасьев. У финнов отличились Елмери Еронен и Йере Саллинен.

В последних трех очных встречах Швеция обыгрывала сборную России — это случилось на шведском этапе Еврохоккейтура и на Кубке Первого канала.

Отметим, на финский этап Евротура сборная России приехала в молодежном составе во главе с Игорем Ларионовым.