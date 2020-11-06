Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал о совместной игре за «сине-бело-голубых» с Александром Пановым.

В эфире ютуб-проекта «Коммент.Шоу» Аршавин отметил, что когда в юном возрасте попал в основной состав «Зенита», Александр Панов им во всем помогал, холил и лелеял молодых футболистов.

Аршавин отметил, что ему тогда трудно было представить, что Панов станет болельщиком «красно-белых».

«И вот этот оборванец из Колпино теперь болеет за «Спартак»?», — заключил Аршавин, отметив, что Панова очень любили в Петербурге болельщики «Зенита», но он все равно принял решение болеть за «Спартак».

Напомним, Александр Панов играл за «Зенит» до 2000-го года, он является воспитанником петербургского клуба.