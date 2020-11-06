В субботу, 7 ноября, состоятся три матча в рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги.

На 14:00 по московскому времени запланирован матч екатеринбургского «Урала» и московского «Спартака». Игра состоится на стадионе «Екатеринбург-Арена». Главным арбитром встречи станет Павел Кукуян, помогать ему будут Роман Усачев и Александр Богданов.

Затем в 16:30 по московскому времени начнут встречу тульский «Арсенал» и волгоградский «Ротор». Игра пройдет в Туле на стадионе «Арсенал», главный судья матча Станислав Васильев, в его бригаде матч отработают Дмитрий Чельцов и Рустам Мухтаров.

На 19:00 запланирована встреча «Тамбова» и грозненского «Ахмата» в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена». Встречу рассудит арбитр Дмитрий Иванов, боковыми арбитрами станут Дмитрий Сафьян и Владимир Миневич.