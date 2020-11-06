Юрий Газзаев станет новым главным тренером ярославского «Шинника», сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Сегодня встретился Юрием Газзаевым. В понедельник он будет назначен новым тренером «Шинника». Поблагодарил Юрия Фарзуновича за то, что он согласился вновь возглавить наш футбольный клуб», — сказал Миронов, слова которого приводит пресс-служба «Шинника».

Он подчеркнул, что под руководством Газзаева клуб прекрасно выступал в 20111 и 2012 годах и боролся за выход в Премьер-Лигу. По словам Миронова, встреча с тренером получилась продуктивной, на ней был рассмотрен план модернизации домашнего стадиона.

«Сейчас «Шинник» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Это, конечно, нужно исправлять. Ведь ярославцы — люди спорта, а футбол — ещё одна наша общая страсть», — сказал Миронов.

Напомним, 30 октября руководство «Шинника» приняло отставку главного тренера Александра Побегалова.