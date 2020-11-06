В пятницу, 6 ноября, в 14-м туре российской Премьер-лиги в Сочи на стадионе «Фишт» одноименная команда сыграет с «Уфой». Поединок начнется в 19:00 по московскому времени.

«Сочи»

В данный момент команда «Сочи» располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер Лиге. Коллектив сыграл тринадцать встреч и имеет 22 балла. «Южане» отстают от третьего место на пять очков, что является достаточно веским отрывом.

За все сыгранные матчи команда не смогла справиться только в трёх. Клуб вышел победителем в шести встречах и четыре сыграл с ничейным результатом, а прошлая игра, которая состоялась под домашними трибунами, вышла победой, «Сочи» обыграл «Локомотив» со счётом 2-1.

Однако до этого события коллектив не смог справиться на двух выездных событиях против «Динамо» со счётом 1-3, и с аналогичным результатом против «Зенита». Параллельно этим матчам состоялась 1/8 Кубка России, где клуб победил «Оренбург» в послематчевых пенальти.

«Уфа»

«Уфа» является аутсайдером турнирной сетки РПЛ и имеют за тринадцать сыгранных встреч всего шесть баллов. Коллектив за всё это время выиграл только в одном матче, три раза отыграл в ничью и девять раз не справился с соперником. По результатам забитых/пропущенных голов «Уфа» тоже находится далеко позади и на семь забитых мячей клуб имеет 26 пропущенных.

Победа состоялась над «Арсеналом» со счётом 3:2, а полсе чего игроки проиграли на выезде против «Локомотива» со счётом 1-0, затем «Ахмату» в городе Грозный с более разгромным счётом 1-3, а после чего в домашних трибунах против «Урала» со счётом 1-2.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сочи» — 1.69, победа «Уфы» — 6.70, ничья — 3.70.

Эксперты считают, что «Уфе» сейчас очень тяжело и составить какую-либо серьёзную конкурентную борьбу будет тяжело и предлагают к рассмотрению прогноз победу Сочи с форой -1.5 с коэффициентом 2.25.