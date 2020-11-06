Адвокат арбитра Никиты Данченкова сообщил, избитого экс-футболистом сборной России Романом Широковым, сообщил, что сторона пострадавшего отказалась от инициативы рассмотреть дело в особом порядке.

Как пишет Москва.ру, адвокат пояснил, что рассмотрение дела в особом порядке означает, что свидетелей практически не будут слушать. Представители потерпевшего не согласны с таким подходом, и этот вопрос не подлежит обсуждению.

Стоит отметить, что рассмотрение дела в особом порядке означает, что обвиняемый полностью признает свою вину, однако суд не может назначить ему максимальное наказание.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова, ему грозит до двух лет тюрьмы.

Инцидент с участием экс-футболиста и арбитра произошёл на любительском турнире «Кубок Селебрити» 10 августа прямо во время одного из матчей. Широков возмутился решением арбитра Данченкова не назначать пенальти в одном из эпизодов, а после того, как получил красную карточку за мат, то ударил арбитра в лицо, повалил на землю и пытался добить его ногами.