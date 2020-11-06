Стример и ютубер Феликс PewDiePie Чельберг поделился своими мыслями о донатах на своих стримах. Чельберг сказал, что отказывается от пожертвований на трансляциях из-за того, что заработал уже необходимые средства для жизни.

Ютубер пояснил, что добился материальных успехов для себя и планирует просто взаимодействовать с подписчиками без денежных вознаграждений. Феликс также объяснил, что обдумал общую концепцию пожертвований на стримах и теперь считает её достаточно неадекватной.

Однако, самый популярный блоггер в мире ни в коем случае не осуждает людей, который просят у своих подписчиков денежные донаты, но сам он от этой идеи отказывается.

Некоторое время назад стримерша Имейн Pokiamane Анис с похожим подходом ограничила максимальную стоимость донатов до пяти зрителей за один раз. Её мотивация сопровождалась схожими мотивами о заработке с подписчиков и финансовом благополучии.

PewDiePie в данный момент имеет более 107 миллионов подписчиков на ютуб-канале и является одним из самых популярных блоггеров в мире.