Сегодня в центральной игре 14-го тура РПЛ сойдутся две команды, измученные Лигой чемпионов. И «Зенит», и «Краснодар» находятся примерно в одинаковом положении касательно своего состава и состояния. В обоих командах большое количество травмированных игроков. Не просто игроков, а легионеров, которые определяют игру команд.

«Вы посмотрите на наш состав против ПАОК и тот состав, который играл с «Севильей», — говорил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. — Это на 70% другие футболисты.

Соглашается с ним и Сергей Семак, говоря о том, что период пандемии, травмы и тяжелый график не позволяет сейчас «Краснодару» использовать своих самых сильных футболистов.

«Аналогичная ситуация у нас. Поэтому сейчас наша задача — разобраться, кто лучше восстановился, кто здоров, кто готов, тот и будет играть», — говорит главный тренер «Зенита».

Проблемы «Зенита» и «Краснодара» объясняются еще и лимитом. Большое количество иностранцев, выбывших с обоих сторон, в условиях нового лимита и тяжелейшего графика привело к катастрофе. Лимит 8+16 не позволил приобрести им равнозначной замены.

Если у «Зенита» было большое количество российских футболистов, то «Краснодару» пришлось срочно подписывать россиян в заключительные дни трансферного окна. Именно в этот момент в клуб пришли Алексей Ионов, Евгений Чернов и Евгений Марков. Все трое, кстати, бывшие игроки «Зенита». Любопытно, что в «Краснодаре» целая россыпь футболистов, имеющих отношение к Петербургу. Помимо них еще есть Игорь Смольников, Сергей Петров и Егор Сорокин.

«Когда выбывают несколько ведущих игроков-иностранцев, найти им равнозначную замену достаточно сложно. Мы видим в заявках многих ведущих клубов много молодых игроков. Естественно, чем ниже уровень отдельно взятых футболистов, тем ниже уровень команды», — отмечает Семак.

Помимо травм, у обоих клубов не лучшее психологическое состояние. «Зенит» упустил победу над «Лацио», сохранив негативный отпечаток своего выступления в Лиге чемпионов. «Краснодару» тоже очень обидно: команда вела со счетом 2:0 по ходу матча с «Севильей», имела лишнего футболиста, но все равно умудрилась проиграть.

И Сергей Семак, и Мурад Мусаев работают под жестким психологическим давлением извне. Проигрывать в этой игре обоим клубам никак нельзя. «Зенит» утвердится в игровом кризисе, а «Краснодар», если проиграет, потерпит пятое поражение подряд. Сложность этого матча для обеих клубов сложно переоценить.