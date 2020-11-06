Российский теннисист Даниил Медведев стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Париже. В четвертьфинале он встречался с аргентинцем Диего Шварцманом и одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Продолжительность поединка составила 1 час 4 минуты. За это время первая ракетка России Медведев сделал восемь эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из шести возможных. Его соперник ни разу не подал навылет, не допускал двойных ошибок и не взял ни одного гейма на подаче россиянина.

В полуфинале Медведев встретится либо с канадцем Милошем Раоничем, либо с французом Уго Умбером, которые сегодня сыграют друг с другом в четвертьфинале.