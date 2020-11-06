Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поделился мнением о своей невысокой результативности в составе московской команды.

«Я уже забил с пенальти, теперь хочу забить с игры. Жду своего шанса. Меня не тяготит. Всегда приятно забивать, но мы будем выигрывать и до этого выигрывали, и проблем не было», — сказал Кокорин в ролике на клубном YouTube-канале.

Нападающий добавил, что без разницы, кто забивает за команду. Если забьет Александр Соболев, все порадуются, отметил Кокорин.

Напомним, Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. До этого он защищал цвета «Зенита», а вторую часть минувшего сезона провел в аренде в «Сочи».

В сезоне-2020/21 форвард из-за травмы отыграл всего пять матчей чемпионата России, в которых забил один мяч с пенальти и сделал одну результативную передачу. В Кубке России Кокорин сыграл две встречи, но не отметился результативными действиями.