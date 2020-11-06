Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.

Как утверждает источник, руководство английского клуба уже провело предварительные переговоры с 33-летним специалистом, так как заинтересовано в его услугах.

Также СМИ ранее писали, что есть и другие кандидаты на работу в «Манчестер Юнайтед» — это Брендан Роджерс и Маурисио Почеттино, которого слухи также связывают с петербургским «Зенитом». Также есть информация, что руководство клуба выразило поддержку Сульшеру, несмотря на то, что результаты на старте сезона не соответствуют ожиданиям.

4 ноября «МЮ» сенсационного проиграл турецкому клубу «Истанбул Башакшехир» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА (1:2). Несмотря на это, «красные дьяволы» остались на первом месте в турнирной таблице своей группы.