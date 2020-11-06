Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что Александр Логинов пропустит заключительный сбор национальной команды.

«Логинов не поедет, он останется вести самоподготовку в Тюмени. Там созданы все условия для него. Биатлонист продолжает тренироваться самостоятельно, эти вопросы мы обсудили. Все остальные поедут в Ханты-Мансийск», — сказал Польховский, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Логинов вошел в число российских биатлонистов, которые без отбора проходят в состав команды на Кубок мира. В этот список также включены Матвей Елисеев, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Светлана Миронова. Все они попали в топ-30 общего зачета Кубка мира по итогам прошлого сезона.

С 8 ноября у сборной России будет проходить сбор в Ханты-Мансийске, на котором состоятся контрольные тренировки.